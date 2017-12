Un restaurateur offre un repas gratuit dans Hochelaga pour Noël

Cuisinier et propriétaire d’un camion ambulant qui propose de la paella, Steven Ponsoda a pris l’initiative d’offrir des repas gratuits sur la place des Tisserandes le 24 décembre.

Restaurateur ambulant spécialisé dans la paella, Steven Ponsoda a décidé de faire un cadeau à Hochelaga pour Noël. Ainsi le 24 décembre prochain, de 13h à 16h, il va garer son camion sur la place des Tisserandes, en face de l’Église Nativité de la Sainte-Vierge, pour proposer un repas, des churros et une liqueur gratuitement.

«Mon but c’est que les gens aient un dîner de Noël. On fait ça pour tout le monde, on ne demande rien, on veut juste aider les gens qui sont dans la pauvreté», explique M. Ponsoda.

En plus d’une paella à la viande et d’une aux fruits de mer, ce restaurateur au grand cœur va offrir le café pour se réchauffer. Il a également acheté une centaine de bonbons à distribuer aux enfants.

Steven Ponsoda a prévu de quoi nourrir 800 personnes et a loué des tentes et des poêles afin d’accueillir confortablement ses invités pour ce repas qui sera incontestablement le plus grand dîner des fêtes du quartier.

«Ça va nous faire une belle fête de Noël», se réjouit le restaurateur.