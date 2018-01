L’achat local, une démarche collective

Avec le recyclage, la consommation locale est l’indice qui a le plus progressé parmi les composants du choix des Québécois selon le baromètre 2017 de l’Observatoire de la consommation responsable. Si cet argument trouve écho au sein de la population, l’achat local doit aussi être stimulé par les commerçants. TC Media s’est entretenu avec Daniel Tanguay, le président de Détail Formation, un organisme de formation qui tente de promouvoir cette démarche.

Quels conseils donnez-vous aux commerçants pour développer l’achat local?

Daniel Tanguay. «Depuis plusieurs années, on sent qu’il y a une volonté de promouvoir l’achat local et on sent que les citoyens sont réceptifs. Le message que je passe, c’est que l’achat local n’est pas une responsabilité des résidents, mais des commerçants. C’est à eux de se regrouper pour promouvoir cette démarche. Tant que les commerçants ne s’engagent pas, ça ne marche pas.»

Qu’ont-ils à gagner à développer un partenariat de ce type?

D.T. «Si on fait la promotion de l’achat local et qu’on montre qu’on est un commerce de proximité, cela permet déjà de créer du réseautage, mais aussi d’agrandir sa clientèle. C’est pas juste fidéliser sa clientèle, c’est d’en faire profiter ses voisins et de profiter de la leur. La campagne d’achat local est une démarche collective.»

2,9 C’est le nombre de points gagnés par l’indice de consommation locale entre 2010 (69,1 points) et 2017 (72 points). Cette statistique est calculée par l’Observatoire de la consommation responsable dans son baromètre annuel. La consommation locale est désormais le deuxième argument de consommation responsable le plus invoqué après le recyclage.

Quels sont les outils pour lancer une telle démarche?

D.T. «Il faut favoriser l’esprit de quartier. Par définition, nos artères commerciales desservent une communauté locale. Le plus intéressant au début, c’est de faire du réseautage de commerçants, d’inviter les commerçants à passer d’un commerce à l’autre et de développer des actions communes, faire des partages de post Facebook et de promotions… Ensuite, on peut faire des promotions croisées ou de la représentation. Si un client achète une voiture et que je lui donne un certificat de 100$ pour changer son huile, ça ne va pas donner grand-chose. Si je lui donne un bon d’achat de 100$ pour manger au restaurant dans la rue, ça c’est une valeur ajoutée.»

Est-ce-que cela fonctionne?

D.T. «Quand les gens se regroupent, cela donne de très bons résultats. On a un exemple dans le Vieux-Terrebonne où il y a eu une mobilisation de commerçants et il y a eu des résultats. Pour que le résident change son comportement, il faut qu’il voie que les commerçants s’impliquent. […] On est dans l’ère du numérique et le consommateur va toujours rechercher ce qui coûte le moins cher. On doit donc favoriser les alliances, les achats croisés et les référencements. Si les commerçants se mettent ensemble et font des actions concrètes, c’est payant.»