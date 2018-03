Prolongation de bail pour le Pavillon d’éducation communautaire

Un milieu de vie dans le quartier Depuis plus de 45 ans, le PEC accompagne les résidents du quartier Hochelaga-Maisonneuve qui font face à des difficultés d’insertion sociale. Entre 1000 et 1500 personnes y passent chaque semaine et une dizaine d’organismes et associations sont hébergés dans son bâtiment du boulevard Pie-IX. Le PEC est l’un des six centres d’éducation populaire (CEP) de Montréal qui ont pour mission de lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Les CEP offrent des services d’alphabétisation, de formation informatiques, de formation continue, de réinsertion, d’alimentation, de consultation juridique, de halte-garderie, de soutien aux immigrants, de langues, ainsi que d’autres activités d’ordre social, artistique et culturel.