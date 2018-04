Élections provinciales: Carole Poirier sera de nouveau candidate

La députée d’Hochelaga-Maisonneuve, Carole Poirier, a tenu son investiture au gymnase de l’école Baril, le 8 avril dernier.

Plus de 300 personnes étaient présentes. De façon plutôt informelle, Mme Porier a tenu à partager de son vécu personnel comme citoyenne du quartier et annoncer aux citoyens qu’elle souhaitait continuer à les représenter à l’Assemblée nationale, officialisant ainsi sa candidature aux élections de l’automne prochain.

«J’ai appris à être qui je suis avec vous, les gens d’Hochelaga-Maisonneuve, mes voisins, mes amis, avec qui j’ai grandi et avec qui je vis, ici, a-t-elle mentionné. J’ai le goût qu’on continue ensemble à être créatifs et humains pour développer notre quartier. J’ai le goût de continuer à parler le langage du quotidien avec les ministres du gouvernement. J’ai le goût qu’on continue à aller de l’avant avec des idées nouvelles, originales et avant-gardistes.»

La députée a aussi mis l’accent sur le fait que son travail se fait rarement seule, puisqu’elle travaille sur des projets communs avec les gens du quartier.

Pour l’élue, les priorités du quartier sont l’accès aux soins de santé, la mise en place de services famille et pour les aînés, l’appui au travail des petits entrepreneurs et commerçants pour faciliter leur développement, la défense du milieu communautaire et l’aide aux personnes vulnérables.