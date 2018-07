Le patio culturel Hochelaga-Maisonneuve de retour cet été

Le patio culturel Hochelaga-Maisonneuve revient dans le quartier avec sa programmation culturelle complètement gratuite. Survol de la programmation qui s’étend jusqu’au 18 août.

Les résidents ont probablement déjà remarqué le retour, pour une troisième année, du patio culturel Hochelaga-Maisonneuve.

Situé sur l’avenue Desjardins, entre la bibliothèque et la maison de la culture Maisonneuve, le patio culturel est un endroit pour se poser en plein cœur du quartier, où profiter des tables et des hamacs mis à disposition de tous.

Au patio culturel, jusqu’au 18 août, il sera également possible de se réunir pour prendre part à diverses activités culturelles et complètement gratuites, pour toute la famille.



Théâtre

Le 27 juillet, ce sera le Théâtre du Ricochet avec Les indiscrétions publiques qui viendra présenter son œuvre.

Finalement, le 2 août, les résidents auront droit au spectacle Le ciel rue de Toxique trottoir.



Littérature

Pour la portion littérature, le Club de lecture les Beaux Mots tiendra deux rencontres spéciales (5 août) tournant autour du thème des bandes dessinées de type « romans graphiques ».

Les jeudis 9 et 16 août, la bibliothécaire Nadine Hammoud attend les enfants entre 3 et 7 ans pour un pique-nique littéraire. La bibliothèque s’occupe de fournir une nappe et une sélection de livres, les résidents n’ont qu’à amener leur lunch.



Musique

Du côté musical, le groupe Le Havre offrira une prestation le jeudi 9 août. Le duo présentera ses pièces mêlant jazz, hip-hop, électro et indie rock.

La Chasse-Balcon se chargera de l’événement de clôture. Violon sous le bras et inspiré par les jams des balcons de la Louisiane, on promet une expérience unique.

Le 10 août, un petit marché local vendra à la fois fruits et légumes locaux, mais aussi musique d’ici.

En plus de tout cela, des spécialistes de la biodiversité seront présents sporadiquement afin d’échanger avec les résidents.

La programmation complète est disponible sur le site de l’arrondissement.