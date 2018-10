Une conférence zéro déchet dans Hochelaga-Maisonneuve pour changer ses habitudes

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets qui se tiendra du 20 au 28 octobre, une conférence aura lieu dans le quartier Hochelaga afin de proposer des alternatives aux citoyens.

Dans les derniers mois, l’éco-quartier Hochelaga-Maisonneuve a mis sur pied plusieurs événements en lien avec leur campagne « On essaie zéro déchet ». Le prochain événement sera une conférence qui aura lieu le 24 octobre prochain.

La conférence sera donnée par Laure Caillot, conférencière et consultante qui se spécialise dans le zéro déchet depuis maintenant deux ans en partageant ses expériences personnelles. Cet aspect personnalisé est d’ailleurs la clé de ses conférences.

« Les choix du voisin ne sont pas nécessairement adaptés pour nous. Chacun ne va pas à la même vitesse. À travers mes conférences, j’essaie de donner trucs et astuces pour pouvoir poser des gestes selon ce qui convient à chacun », décrit-elle.

L’événement du 24 octobre sera axé sur la non-culpabilité, afin de prouver à tous que ce mode de vie n’est pas irréalisable, et ce, même pour les familles.

« On n’est pas tous obligés de s’improviser chimistes et faire notre propre savon à lessive. L’important est de faire des choix et d’y aller à son rythme », ajoute-t-elle.

Pour elle, ce qu’il y a de plus satisfaisant est de planter une petite graine dans la tête des gens, afin que ceux-ci tendent vers le zéro déchet en changeant une habitude à la fois.

Intérêt

L’intérêt de M. Caillot remonte à il y a environ six ans, alors que le terme « zéro déchet » n’était pas aussi populaire qu’il l’est maintenant.

Sa famille a eu envie de voir ce qu’elle était capable de faire de plus. Ils ont fait divers essais-erreurs avant de trouver les solutions qui leur convenaient, d’où est venue l’idée à M. Caillot de partager ses expériences via conférences et articles de blogue.

Selon elle, l’intérêt grandissant vers le mouvement zéro déchet s’explique par une prise de conscience commune, à l’échelle mondiale.

« On voit des résultats concrets de notre consommation des dernières années et de notre impact environnemental. On cherche désormais des solutions et le zéro déchet, avec ces différents aspects, en est une », conclut-elle.

La conférence « Le Zéro Déchet déculpabilisant par Laure Caillot » aura lieu chez Pain et délices (3894, Sainte-Catherine Est) le 24 octobre à 18h. Pour réserver sa place, il faut appeler au 514-253-5777 ou par courriel au mobilisation@ecomhm.com.