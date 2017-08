Des marcheurs d'île en île

Le club de marche de L’Île-des-Sœurs va accueillir le 29 août celui de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève pour une balade d’une heure et demie. Le fondateur, Serge Bellemare, a accepté d’être le guide des membres et invite l’ensemble des Insulaires à se joindre à eux pour découvrir ou redécouvrir la Pointe-Sud.

Le club de marche de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, qui propose plusieurs sorties par semaine dans l’arrondissement, organise également deux balades par mois à l’extérieur. Pour la première fois, il se déplacera jusqu’à L’Île-des-Sœurs.

«On sort de L’Île-Bizard parce que, à un moment donné, on a le goût de découvrir de nouveaux paysages, assure la relationniste, Gisèle Talbot. Lors de nos marches, on veut être en contact avec la nature, que ce soit des sentiers, des parcs, ou le bord de l’eau. Par contre, on n’a pas d’attentes, ce qui nous permet d’être très réceptifs.»

Les marcheurs partiront du Centre Elgar pour rejoindre à partir de la rue Hall le sentier, qui leur fera longer le fleuve avant d’arriver au parc Maynard-Ferguson et à son aire d’exercice. Ils poursuivront leur route jusqu’au golf et aux jardins communautaires, puis se dirigeront vers le lac des Battures pour ensuite retourner à leur point de départ en passant par le boisé du Domaine Saint-Paul.

En fonction du rythme des participants et de la météo, un second parcours de plus longue durée est prévu.

Motivation

Du côté de L’Île-des-Sœurs, on explique que le nombre de membres était bien plus élevé aux débuts du club de marche. D’une vingtaine de participants, ils sont passés à cinq. Cette rencontre entre clubs est donc une initiative qui vise à faire renaître un certain engouement.

«Mon idée est de développer des projets qui font avancer l’île, et le club de marche contribue à améliorer la santé des Insulaires. J’ai par contre de la difficulté à le faire tenir, donc je fais mon possible pour inviter les résidents à sortir», insiste Serge Bellemare.

Le fondateur du club a choisi de proposer un maximum de sorties pendant la semaine pour répondre à un grand nombre de demandes, même si cela signifie de partir à deux. Il reconnaît par contre que cela a tendance à démotiver les participants, c’est pourquoi il espère que l’événement sera rassembleur.

L’activité gratuite est ouverte à tous les niveaux de marcheurs. Le départ sera donné le 29 août à 10h30 au Centre communautaire Elgar (260, rue Elgar).