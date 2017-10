Trafiquant d’héroïne arrêté

Un homme de 34 ans, Steven Richard Hacque, a comparu le 6 octobre en après-midi à la Cour du Québec. Inconnu des services de police, il a été arrêté la veille au matin et il est soupçonné d’être la tête dirigeante d’un réseau de trafiquants d’héroïne. Une jeune femme de 27 ans a également été interprétée et doit comparaître prochainement.

Deux arrestations et trois perquisitions ont été menées en lien avec ce dossier dans le secteur de L’Île-des-Sœurs. Lors de la fouille, le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM) a saisi:

– près de 25 000$ en argent canadien

– 4 téléphones cellulaires

– 1 arme à feu avec chargeur et 4 munitions

– 180 ml de GHB

– 4,5g de haschich

– 55g de marijuana

– 197g d’héroïne.

Steven Richard Hacque contrôlait différents courriers qui alimentaient en stupéfiants d’autres revendeurs. Le SPVM explique que sa clientèle et son territoire avaient augmenté au cours des derniers mois à la suite d’arrestations effectuées dans le milieu de la vente de stupéfiants.

Il fait maintenant face à des chefs d’accusations de trafics et de possession dans le but de trafic d’héroïne, de possession d’arme à feu et de complot.

Plus d’informations à venir.