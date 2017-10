La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Verdun aux élections municipales à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pour cette cinquième semaine, nous avons souligné le fait que Verdun suscite l’intérêt de nombreux promoteurs immobiliers. Au moment où les référendums municipaux viennent d’être abolis par le gouvernement provincial, comment voyez-vous votre rôle d’élu dans vos relations entre les citoyens et les promoteurs? Quel engagement concret prenez-vous pour assurer que les citoyens puissent continuer d’avoir un rôle à jouer dans le développement de leur quartier et quelle obligation auront les promoteurs de prendre leurs inquiétudes en considération?

Michèle Chappaz, Projet Montréal

Valérie Plante entend maintenir le droit référendaire à Montréal car il représente le dernier recours démocratique des citoyens. Pour les projets à vocation collective comme les écoles, Projet Montréal privilégie un processus avec l’Office de consultation publique de Montréal.

Les élus rassemblent citoyens et promoteurs pour rechercher le consensus, notamment au moyen de consultations, qui permettent de bonifier un projet, d’améliorer son intégration dans le quartier, voire de l’abandonner. Cependant, il est légitime de se méfier des promesses de consultations non contraignantes de l’administration en place. À titre d’exemple, malgré une participation record à la consultation sur le projet immobilier Métro Bellemare en 2016, l’adoption par la majorité s’est poursuivie sans modification.

La participation citoyenne fait partie de l’ADN de Projet Montréal. Afin que les citoyens jouent un rôle dans le développement de leur quartier, Projet Montréal s’engage à :

• Maintenir l’approbation référendaire et améliorer la définition des zones visées;

• Fournir aux citoyens une rétroaction sur leurs recommandations;

• Exiger une séance publique du promoteur sur le site pour les projets de plus de 20 unités;

• Présenter annuellement les grands projets de l’arrondissement et inviter directement les résidents limitrophes des projets pour tirer profit de leur expérience et leur réalité.

Jean-François Parenteau, Équipe Coderre

La vitalité de notre démocratie se mesure à la participation citoyenne. C’est pourquoi depuis quatre ans, nous avons consulté la population verdunoise comme jamais. Nous avons été à la rencontre des citoyens sur les médias sociaux, nous avons tenu les conseils dans les parcs l’été, nous avons formé le premier Conseil Jeunesse en arrondissement et plus encore. Chaque fois que possible, nous avons encouragé les citoyens à s’impliquer dans les décisions de notre communauté.

En matière d’urbanisme, nous avons mis en place une nouvelle politique destinée spécifiquement aux promoteurs. Ces derniers ont désormais l’obligation d’informer et de consulter les citoyens AVANT de déposer un projet. Ainsi, la consultation devient une étape en amont, plutôt qu’en réaction à un projet, afin d’élaborer des projets mieux intégrés au tissu urbain et mieux acceptés socialement.

En plus des obligations envers les promoteurs, les élus continueront de jouer leur rôle par le biais de consultations formelles sur les projets dérogatoires. Il est plus que temps que celles-ci portent aussi sur les grands projets structurants de notre communauté, comme l’aménagement des abords de la station REM à L’Île-des-Sœurs ou la revitalisation du secteur Dupuis-Hickson. Nous comptons aussi rendre les séances du Comité consultatif d’urbanisme publiques.