Agenda communautaire

Dancing the Night Away

Dancing the Night Away invite les personnes de 40 ans et plus à sa soirée dansante de la mi-hiver. L’événement aura lieu le samedi 14 janvier, dès 20h, à la Légion royale canadienne, au 3015 rue Henri Dunant, à Lachine. Pour infos: http://www.meetup.com

Festival des raquetteurs

Le samedi 14 janvier aura lieu une grande journée de courses et de marches, au parc LaSalle de Lachine, dans le cadre du festival annuel des raquetteurs, organisé par le club Le Marquette. Les compétitions débuteront à 13h30. Infos: Michel Martin, président, 450 632-8905.

Ski de fond et raquettes

Une sortie de ski de fond et raquette aura lieu au parc régional de la Forêt Ouareau, dans Lanaudière, le dimanche 15 janvier avec Naturafond. Des départs en autobus nolisé sont prévus à partir de Lachine (32e/St-Antoine). Inscriptions ou infos: naturafond.ca ou naturafondinc@gmail.com.

Exposition photo

Une exposition photo sous le thème «Les Bois Autour De Lachine» de Robert Séguin aura lieu jusqu’au 5 février à la bibliothèque Saul Bellow, sur la rue Saint-Antoine à Lachine. Le vernissage est prévu le 11 janvier de 18h à 21h. Infos: 514 872-5080.

Sortie du Club de l’Âge d’Or Ville Saint-Pierre

Le Club invite les membres à la sortie du mois de juin au Vieux Terrebonne. Le prix de 50$ pour les membres et 55$ pour les non-membres inclut la pièce de théâtre «Les 3 ténors» ainsi que le transport et devra être défrayé avant le 20 janvier. Le souper précédant la pièce se tiendra au Vieux Duluth de Terrebonne (Apportez votre vin) et sera aux frais des participants. Les places sont limitées. Infos: Pierrette, 514 639-5227 ou CADStpierre@gmail.com.

Souper pour la Saint-Valentin

Les billets pour le Souper de St-Valentin du Club de l’Âge d’Or de Ville Saint-Pierre sont présentement en vente au coût de 25$. L’événement aura lieu le samedi 4 février à l’école Martin Bélanger, au 29 rue Ouellette, à Lachine. Souper, DJ Robert et prix de présence sont notamment au programme. Infos: CADStpierre@gmail.com ou par téléphone avec Pierrette au 514 639-5227, Jocelyne au 514 363-7400 ou Émile au 514 368-7795.

L’Éco-quartier, votre référence environnementale

Des questions sur l’environnement, la collecte de compost, l’économie d’eau ou l’agriculture urbaine? L’Éco-quartier Lachine a des réponses. Passez nous voir au Regroupement de Lachine, 735, rue Notre-Dame, du lundi au vendredi entre 10h et 16h ou le mercredi jusqu’à 20h. Infos: 514 634-7205.