Le Marché Saint-Pierre devient autonome

Une nouvelle étape vient d’être franchie pour le Marché Saint-Pierre et Revitalisation Saint-Pierre (RUI), qui a comme mission de dynamiser ce quartier de Lachine par la mise en œuvre d’initiatives et d’activités. Après un an de démarches, les deux entités sont désormais indépendantes l’une de l’autre.

Une entente signée le 10 janvier a permis de finaliser la séparation légale et financière des deux organismes. Le Marché, situé sur l’avenue Saint-Pierre, est porté par la RUI depuis sa création, en 2010.

Les résidents de Saint-Pierre et des quartiers avoisinants peuvent s’approvisionner en fruits et légumes frais, en denrées non périssables et en produits de base à prix abordables. Des cuisines collectives, des ateliers, un programme de plats cuisinés et surgelés sont également offerts.

Chaque année, ce sont plus de 10 000 plats qui sont vendus.

«C’est une grande réalisation pour la RUI. Le marché, qui est pionnier dans son genre à Montréal, peut maintenant voler de ses propres ailes. C’est comme si l’adolescent avait quitté la maison», se réjouit David Marshall, le directeur général de Revitalisation Saint-Pierre.

Le Marché, qui emploie sept personnes, œuvre avec un budget annuel de 300 000$.