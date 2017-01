Villanova: Injonction contestée

Lachine a décidé de porter en appel l’injonction accordée vendredi au promoteur de l’important projet immobilier VillaNova. La Cour supérieur force l’arrondissement à poursuivre le protocole d’entente relatif aux travaux d’infrastructures datant du mois d’avril et ce, pendant 30 jours.

Les élus contestent toutefois cette décision. «C’est sur le principe que le conseil d’arrondissement a le pouvoir souverain d’intervenir. Ce n’est pas pour mettre des bâtons dans les roues des personnes qui veulent construire», indique le maire Claude Dauphin, qui souhaite maintenir son droit d’adopter une résolution dans le but de protéger ses citoyens.

À la fin novembre, un rapport de Sanexen Services environnementaux concluait que l’ensemble des terrains de l’ancienne usine Jenkins, où doit être érigé un des plus gros chantiers montréalais, est contaminé aux métaux lourds.

«Avec la contamination, on ne serait pas responsable de continuer le processus», soutient le maire. Mais le tribunal a court-circuité le conseil en rendant un jugement exécutoire, nonobstant appel.

Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT), le nouveau liquidateur des actifs de Catania à qui appartenait le projet, devra débourser environ 6 M$ pour faire nettoyer le site, situé aux abords des rues Victoria et George V.

«Ce qu’on dit, c’est donnez-nous trois mois, on va décontaminer le terrain et ensuite on va continuer là où on était rendu dans le protocole. Mais l’arrondissement a dit on arrête tout, et quand vous aurez fini de décontaminé, venez-nous voir et on recommence. Et on a dit non parce que ça prend des années faire ça», explique le porte-parole de RCGT, Louis Aucoin.

Position

Lachine avait signé le protocole sur le principe que le terrain était nettoyé. Le début des travaux était conditionnel à l’avis de décontamination pourtant déposé au registre foncier par Solroc en 2011 et confirmé trois ans plus tard. La firme environnementale a été mise en demeure en novembre.

Robert Sebag, le dernier entrepreneur ayant détenu le terrain, a également été mis en demeure en décembre par RCGT.

L’arrondissement conteste également que Développement Lachine-Est veut procéder aux travaux d’infrastructure et d’équipements municipaux par lotissement partiel, plutôt qu’en une seule phase pour son projet VillaNova comme prévu au protocole d’entente initial.

Échéancier

Les travaux de décontamination auraient lieu de début mars jusqu’à la fin mai, selon l’échéancier défini par le promoteur.

«Avec la décision rendue vendredi, la planification tient. En juin, le protocole de développement pourrait reprendre. Il n’y a pas de problème de financement, pas de problème d’échéancier et pas de problème de permis», précise M. Aucoin.

Prévues initialement à l’automne prochain, les premières unités ne seront prêtes qu’en mars 2018. À ce jour, plus d’une centaine d’acheteurs ont signé des contrats.