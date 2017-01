Siemens investit 133 M$ à Dorval

L’entreprise allemande Siemens va moderniser son usine du Chemin de la Côte-de-Liesse, à Dorval, grâce à un investissement de près de 133 M$.

La multinationale, par sa filiale canadienne, utilisera la majorité de l’enveloppe pour réaliser de la recherche et du développement pour la conception et l’amélioration de turbines à gaz aérodérivées, ni plus ni moins que des moteurs d’avion fournis par la compagnie Rolls Royce située en face, utilisés pour la production d’électricité de génératrices industrielles.

«L’argent va servir à améliorer le produit actuel et le rendre plus compétitif et mieux adapté à la nouvelle réalité», indique Stéphane Chayer, vice-président de Siemens Canada et responsable pour le Québec.

Cette technologie permet notamment de fournir plus d’électricité avec moins de carburant, résultant en d’importantes économies.

Expertise

Un montant additionnel de 22 M$ servira à la mise en place d’une plateforme d’expertise de formation intégrée en milieu de travail inspiré du modèle allemand «dual», qui renforce la persévérance scolaire.

«L’usine de Dorval sera la première en Amérique du Nord à faire l’implantation des pratiques 4.0. C’est une manière qui est plus numérique, qui incorpore l’information nuagique, l’internet, la modélisation 3D jusqu’à la chaîne de production. On est rendu à créer virtuellement ce qu’on va vouloir produire dans un monde réel», explique M. Chayer.

Un prêt de 20 M$ est accordé par le gouvernement pour soutenir les projets d’investissements de Siemens.

«Cette entente nous permettra de faire bénéficier le Québec de notre expertise et de notre savoir-faire, en plus d’améliorer la compétitivité de notre usine de Dorval» a indiqué Joe Kaeser, président et chef de la direction de Siemens AG, en marge du Forum économique mondial de Davos.

Les nouveaux investissements consolideront les emplois actuels.

Siemens emploie 351 000 personnes à travers le monde, dont 400 à Dorval. En 2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 110 milliards de dollars.