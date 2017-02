Image vintage pour Air Canada

Pour fêter ses 80 ans, le transporteur aérien Air Canada se refait une beauté. La compagnie s’est donné un petit air rétro en ramenant l’emblème de la rondelle à feuille d’érable après 24 ans.

«C’est bien davantage qu’une couche de peinture neuve. La nouvelle apparence de nos avions rend hommage à nos réalisations passées et au Canada», a souligné Calin Rovinescu, président et chef de la direction de la compagnie, lors du dévoilement, jeudi, au siège social de Saint-Laurent tout à côté de l’aéroport Montréal-Trudeau.

Datant de 2004, l’identité visuelle d’Air Canada, qui dessert plus de 200 aéroports sur six continents, sera changée d’ici quatre ans.

La queue, les moteurs et le ventre sont peints en noir, le lettrage rouge contraste sur le reste de la carlingue peinte en blanc. «Le blanc rappelle la neige et le noir représente les montagnes ou encore l’eau foncée», explique Johanne Dumont, chef de service générale et gestion des marques chez Air Canada.

Au total, 300 appareils de la flotte principale et régionale seront repeints, y compris les nouveaux Boeing 787 Dreamliner et les avions C Series de Bombardier attendus pour 2019.

Uniformes

Les 30 000 employés seront vêtus d’uniformes noir et gris anthracite, accentués de rouge «alliant chic urbain et saveur internationale», fait valoir la compagnie. Les pilotes seront les premiers à porter les créations du designer canadien Christopher Bates à compter du mois d’août.

Le nouveau look a été dévoilé simultanément à Montréal, Toronto et Vancouver.

Le transporteur aérien, qui a accueilli plus de 45 millions de passagers l’an dernier, va également bonifier l’offre de son menu à bord de ses vols dès avril.