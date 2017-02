Fêter malgré le froid

Une panoplie d’activités pour la famille a permis de combattre le froid qui s’est installé sur Dorval cette dernière fin de semaine. Hockey, glissade et animation ont réchauffé le cœur des petits et grands à l’occasion du Festival d’hiver, qui a marqué le lancement du 125e anniversaire de la Cité de Dorval.

«C’était festif. On peut tout mettre en place, mais le plus important, c’est que les gens viennent en profiter, et la participation a été bonne», soutient le maire, Edgar Rouleau.

Les activités dédiées aux jeunes ont été à l’honneur pendant les cinq jours de célébrations. Le couronnement du roi et de la reine, ainsi que la Soirée Klondike, qui se veut une kermesse pour enfants, ont rassemblé de nombreux Dorvalois.

Les plus grands ont aussi eu l’occasion de retrouver leur cœur d’enfant. Comme plusieurs citoyens présents, les élus de Dorval ont effectué un retour dans le temps, samedi, au complexe aquatique et sportif de Dorval.

Le maire Edgar Rouleau s’est mesuré au conseiller Marc Doret, l’instant d’une descente sur la glissade géante extérieure. «Il m’a battu par un pied lors de notre course, mais c’est seulement parce qu’il est plus grand que moi», s’amuse-t-il.

Les célébrations se sont poursuivies en soirée. «Il y avait de la musique festive, un spectacle laser, des jeux gonflables et des calèches. Les gens ont bien aimé l’ambiance», remarque pour sa part Jean-François Huppé, animateur de sport et loisirs à la Cité de Dorval.

Ça se continue

Cette ambiance festive donne le ton aux célébrations prévues tout au long de l’année dans le cadre du 125e anniversaire de la Cité.

Déjà le 25 février, les citoyens pourront assister à la Soirée du Hockey, en compagnie de l’ancien joueur du Tricolore, Chris Nilan. «On veut recréer l’ambiance du Centre Bell à plus petite échelle», indique M. Huppé.

Environ 300 personnes sont attendues à la partie opposant les Canadiens aux Maple Leafs, diffusée sur écran géant à l’aréna Dorval.

Plus d’infos sur ville.dorval.qc.ca