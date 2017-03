En prévision de la belle saison

Dans le local de l’École de voile de Lachine, sur le boulevard Saint-Joseph, une cinquantaine de bateaux attendent patiemment le début de la saison. Entretemps, l’organisme prépare sa 41e saison avec le début de la période d’inscription.

Des cours, des camps et des activités sont offerts pour tous les âges. Pour permettre aux enfants issus de milieux défavorisés de participer aux camps de voile, la Fondation Blue Bridge de Lachine offre 16 places gratuitement.

«Ça vaut la peine de développer la jeunesse, de leur donner accès à la voile. Les jeunes s’en souviendront toute leur vie», estime Éric Le Marec. Le responsable des communications a lui-même appris à naviguer à l’École de voile de Lachine à l’âge de 48 ans.

L’an passé, l’organisme a enregistré un nombre record de participations avec plus de 330 apprentis.

Initiation

Dès la fin des classes en juin, des jeunes de 5 à 17 ans participeront aux camps de voiles. Une quinzaine d’instructeurs, pour la plupart d’anciens élèves, enseigneront aux apprentis matelots les rudiments de la navigation, le vocabulaire marin et la préparation de l’embarcation.

«Il y a des jeunes qui n’en ont jamais fait et qui savent manœuvrer un voilier seulement au bout de cinq jours, soutient M. Le Marec. Ils deviennent plus débrouillards et ont une meilleure estime de soi.»

Préparatifs

Le coup d’envoi des préparatifs se donnera le 29 avril, alors que les embarcations seront sorties sur les rives du lac Saint-Louis. Le travail à la chaîne d’une trentaine de bénévoles permettra de transporter les voiliers un à un jusqu’au quai.

«Les membres vont ensuite mâter leur bateau, installer les câbles et le gouvernail», explique Éric Le Marec, responsable des communications de l’école de voile.

La mise à l’eau se fera à la fin mai.

Une soirée d’information se tiendra le 20 mars à 19h, au Salon A de la Maison du brasseur du boulevard Saint-Joseph.

Plus d’infos sur voilelachine.com