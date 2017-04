Égout, aqueduc et voirie

Le retour du printemps marque aussi le retour des traditionnels cônes orange. À Lachine, plusieurs travaux d’infrastructures d’égout, d’aqueduc et de voirie débuteront au cours des prochaines semaines.

Un contrat de 1,9 M$ a été octroyé à Cojalac pour la rue Sherbrooke, entre la 44e et la 47e Avenue, de même que la 42e Avenue, entre les rues Sherbrooke et Provost.

La facture sera répartie entre la ville-centre et l’arrondissement. Lachine contribuera pour un montant de 151 750$ pour la portion sur le réseau local, notamment en ce qui concerne une partie des trottoirs, de la voirie et de la réfection des terrains.

Les travaux sur la Saint-Louis, entre la 12e et 15e Avenue, de même que sur l’avenue Mount-Vernon, entre les rues Milton et Union, reviennent à la firme Construction Bau-Val pour un montant de 2,3 M$.

La ville-centre assumera la dépense, mais l’arrondissement de Lachine devra fournir un montant de 100 000$ pour les travaux effectués sur le réseau local.

Des entraves à la circulation sont à prévoir dans ces secteurs. Il faudra suivre les détours indiqués.

Travaux pour la rue Sherbrooke

• Enlèvement du pavage existant

• Reconstruction de la chaussée et de sections de trottoirs existants

• Travaux de pavage

• Ajout de puisards

• Bouclage d’aqueduc

• Ajout de vannes

Travaux pour la 42e Avenue, la rue Saint-Louis et l’avenue Mount-Vernon

• Enlèvement du pavage existant

• Reconstruction de la chaussée et des trottoirs et bordures existants

• Travaux de pavage

• Remplacement des bornes-fontaines

• Remplacement des puisards

• Remplacement des vannes et boîtes de vanne

• Remplacement des regards

•Remplacement de la conduite d’aqueduc et de conduite d’égout combiné incluant des entrées de service

Voirie

Pavages Céka a obtenu un contrat pour des travaux de voirie à Lachine et LaSalle au coût de 3,1 M$.

Les travaux entièrement assumés par la ville-centre seront exécutés sur une distance totalisant 8,5 km dans ces arrondissements.

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports bénéficie cette année d’un budget de 99 M$ pour améliorer rapidement la qualité du réseau routier.