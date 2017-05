De la grande visite à Lachine

Depuis quelques semaines, Lachine accueille temporairement de nouveaux résidents sur le site de la Dominion Bridge. Pour la toute première fois, les Géants de la compagnie Royal de Luxe, de Nantes, ont posé les pieds en sol canadien, spécialement pour le 375e anniversaire de Montréal.

D’une hauteur de cinq étages, ces nouveaux voisins passent difficilement inaperçus et attirent la curiosité des passants.

La magie opère dès que les cordes et les poulies sont activées par les 71 lilliputiens, les techniciens qui manipulent les Géants.

C’est dans les murs de l’ancienne usine, autrefois spécialisée dans la production de diverses structures en acier, que ces immenses marionnettes principalement faites de bois prennent vie.

«On avait besoin d’environ 5 600 mètres carrés d’espace pour les manœuvrer. Les anciens ateliers près de la rue Notre-Dame nous ont aussi permis de faire l’assemblage à l’intérieur, au sec», explique Martin Bolduc, le producteur délégué.

Après s’être bien dégourdis, le Scaphandrier, la Petite Géante ainsi que son compagnon, le chien Xolo, quitteront Lachine jeudi, en fin de journée, pour participer aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal dans les espaces publics de la métropole.

Retrouvailles

Le Scaphandrier a dû quitter les eaux du Saint-Laurent pour être de la fête. Sa nièce, la Petite Géante, qui voyage à travers les saisons, arrive quant à elle du Grand Nord où son bateau était resté prisonnier entre deux icebergs.

Après de longues années sans se voir, les Montréalais seront témoins des retrouvailles entre ces personnages plus grands que nature.

Pendant trois jours, ils vivront –littéralement– dans les lieux et rues de Montréal, entre le parc Jeanne-Mance et le Vieux-Port. Comme les humains, les Géants bougent, boivent et dorment.

«Lorsqu’ils seront au repos, les gens pourront venir les voir de plus près. Ils les verront même respirer et cligner des yeux», indique M. Bolduc.

Tout au long du trajet, les Géants se déplaceront à une vitesse moyenne de 2,25 km/h. Ils sont accompagnés de musique, d’animation et on peut s’attendre à des surprises.

«Lorsqu’ils passeront entre deux rangées d’immeubles sur la rue Sainte-Catherine, et que les personnes qui travaillent au cinquième étage verront la tête du Scaphandrier à travers la fenêtre, ça risque d’être assez impressionnant», soutient M. Bolduc.

Leur périple se terminera dimanche par une grande parade, clôturée par une cérémonie de départ.

Les Géants retourneront ensuite à Lachine pour quelques jours, avant de quitter vers l’Europe pour prendre part à une nouvelle aventure autour du monde.

Il est possible de suivre leur parcours en temps réel sur l’application 375MTL.

La Petite Géante

7,5 mètres de hauteur

13 tonnes

22 lilliputiens

Le Scaphandrier

15 mètres de hauteur

25,5 tonnes

31 lilliputiens

Xolo