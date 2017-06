Un métro à Lachine ?

Le transport en commun sera une des priorités de la campagne électorale de Projet Montréal. L’idée d’une nouvelle ligne de métro «rose», qui pourrait desservir le Sud-Ouest et Lachine, a été retenue lors du congrès du parti, dimanche.

À la suite de nombreuses rencontres citoyennes, la candidate à la mairie de Lachine, Maja Vodanovic, a fait valoir la nécessité pour le développement économique et la qualité de vie des résidents de l’arrondissement d’améliorer l’offre en transport collectif.

Au départ, cette nouvelle ligne s’étendait entre Montréal-Nord et le centre-ville. Mais devant les arguments apportés par les nombreux délégués lachinois, le projet a été modifié pour inclure Lachine.

Il y a tellement de quartiers mal desservis sur l’île que l’opposition officielle a décidé d’être très ambitieuse dans ses démarches selon la candidate.

Aucun tracé précis n’a été élaboré. La planification de ce lien reste à préciser et pourrait prendre la forme d’un métro de surface, ce qui en réduirait les coûts. De plus, Projet Montréal veut voir comment il pourrait arrimer son idée aux plans du Réseau électrique métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement.

Selon Mme Vodanovic, cet engagement de Projet Montréal rejoint les recommandations de l’Alliance jeunesse de Lachine et du GRAME présentées à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) et au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

En plus de la ligne rose, Projet Montréal a l’intention d’accélérer le processus pour mener à bien les prolongements des lignes bleue et orange. La chef, Valérie Plante, a toutefois admis qu’il lui faudra plus d’un mandat pour réaliser tous ces projets.