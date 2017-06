Les Mardis cyclistes fêtent 40 ans

La tradition se poursuit pour une 40e année à Lachine. Les Mardis cyclistes seront de retour avec comme toile de fond le 350e de l’arrondissement et le 375e de Montréal. Cette édition festive servira aussi d’hommage au fondateur de l’événement, Tino Rossi.

À compter du 6 juin et pendant dix semaines consécutives, les cyclistes se feront concurrence dans le quadrilatère autour du parc LaSalle. Ce sera l’occasion pour les coureurs de se préparer en vue d’autres compétitions et d’épater la galerie.

«Outre l’aspect sportif, c’est à une véritable fête à laquelle sont conviés les amateurs de cyclisme lors des 10 tranches qui marquent chaque édition de la série. Et il ne fait nul doute que cette édition sera encore une fois à la hauteur des attentes de tous », souligne le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC), Louis Barbeau.

L’année 2017 marquera également un moment plus émouvant, le départ à la retraite de Joseph «Tino» Rossi, à titre d’organisateur et fondateur des Mardis cyclistes. Il passera le flambeau aux propriétaires de Cycle Néron, Jean-François et Marc Néron.

«Les Mardis encouragent la jeunesse à s’adonner au cyclisme et Tino a été et demeure une grande inspiration pour le développement de ce sport », indique le président d’honneur de cette année, le maire de Montréal, Denis Coderre.

Le maire de Lachine, Claude Dauphin, promet d’ailleurs que la Ville rendra hommage à M. Rossi donnant son nom à un site lors de la dernière étape.

Nouveau record?

Tous les yeux seront tournés vers Jean-François Laroche, champion en titre. S’il l’emporte, l’athlète de l’équipe Cycle Régis marquera un nouveau jalon dans l’histoire des Mardis cyclistes en battant son propre record de six couronnements.

C’est le 15 août, au terme de la dixième et ultime épreuve, qui marquera la 400e course, que nous le saurons.

Encore cette année, au-delà de l’élite, les jeunes de catégorie minime et cadet, chez les garçons comme chez les filles, prendront le départ.