Les Amis de la santé mentale déménagent

Après des mois de recherche, l’association Les Amis de la santé mentale de Dorval a trouvé un nouveau toit pour offrir ses services de soutien aux proches de personnes souffrant d’une maladie mentale. L’organisme quitte le centre Elizabeth Russell, où il est établi depuis 25 ans, pour emménager dans ses nouveaux locaux de Beaconsfield à compter de jeudi.

C’est à la fois soulagés et nostalgiques que Les Amis de la santé mentale envisagent ce nouveau départ. «On est comme chez nous ici. Dorval occupe une place très spéciale dans mon cœur. Toutefois, il ne faut pas rester dans le passé», confie la directrice générale de l’association, Beverly Hanck.

À une semaine du grand jour, les boîtes s’empilaient dans la bâtisse de l’avenue Dawson. Bientôt complètement inoccupé, le centre Elizabeth Russell sera démoli d’ici la fin de l’année en raison de son mauvais état.

Le maire Edgar Rouleau indique que le processus d’appel de soumissions pour la démolition suit son cours.

Plus moderne

Les nouveaux locaux du 186, Sutton Place, à Beaconsfield, comprennent quatre bureaux, une salle de conférence et une cuisine. «C’est plus petit que ce qu’on a présentement, mais c’est beaucoup plus moderne. Il y a aura certainement une période d’ajustement d’ici cet automne, mais tout ira bien», fait savoir Mme Hanck.

Les quelque 700 bénéficiaires de l’association, qui ont été avisés du changement, pourront recevoir les services gratuits dans les nouveaux locaux à compter du 19 juin. Près de 73% d’entre eux habitent dans l’Ouest-de-l’Île.

L’organisme, qui compte sept employés à temps plein, a également fait l’acquisition de nouveaux ordinateurs et téléphones.

Si Les Amis de la santé mentale de Dorval déménagent, ils ne quitteront toutefois pas définitivement Dorval. La Cité laisse envisage permettre l’utilisation du centre communautaire Sarto-Desnoyers pour la tenue de webinaires, une réunion collective directe via Internet.

Mars 2016 à mars 2017