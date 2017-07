Projet de 30 M$ à l’usine Coca-Cola à Lachine

Établie à Lachine depuis 1961, l’usine de Coca-Cola bénéficie de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie. L’entreprise a investi 30 M$ pour moderniser ses installations afin d’augmenter sa capacité de production de 30%.

«Il y a déjà eu quatre usines de production au Québec. Maintenant on n’en a qu’une, mais elle est plus performante que jamais. Notre objectif est de maintenir nos emplois et de servir plus de marché à l’extérieur du Québec», a indiqué Robert Fleury, le vice-président du Québec et de l’est du Canada pour Rafraîchissements Coca-Cola Canada.

Les installations de la 46e Avenue desservent actuellement le Québec et les Maritimes. Au total, 75 saveurs différentes y sont produites sur les 200 offertes par la multinationale.

Les nouveaux équipements de 27 M$ et les infrastructures de 3 M$ proviennent entièrement de fonds privés. «C’est grâce à des entreprises qui s’engagent dans des projets d’acquisition de nouvelles technologies, comme Rafraîchissements Coca-Cola Canada, que nous pouvons mener notre secteur manufacturier encore plus loin», s’est pour sa part réjouie la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, après une visite des installations, le 6 juillet.

Première au Canada

Il s’agit de la première usine de Coca-Cola au pays à être dotée de tels équipements. Aucun nouvel emploi n’y sera toutefois créé.

«Au cours des derniers mois, il y a eu d’importants changements. Nous sommes passé de semi-automatisé à 100% automatisé. C’est un changement culturel et technologique, mais qui est nécessaire», explique la directrice Assurance qualité, Ghislaine Mourafik.

La Lachinoise d’adoption depuis 10 ans ne cache pas sa joie de voir cette usine choisie parmi celles du pays pour bénéficier de ces investissements.

«L’historique, les employés et l’impact au niveau économique témoignent de son importance. L’arrondissement comprend une section qui est plus pittoresque sur le bord de l’eau, mais le côté industriel est aussi important», soutient l’ingénieure de formation.

Coca-Cola compte six usines de production au Canada, incluant celle de Lachine, qui emploie 140 personnes.

Coca-Cola au Québec

Présent depuis 120 ans

800 employés

10 installations

Impacts des nouveaux équipements sur l’environnement