Le projet 3-33 Du Canal va de l’avant à Lachine

L’arrondissement de Lachine a donné le feu vert aux promoteurs d’un projet immobilier sur le Chemin du Canal. Les travaux de réhabilitation des sols doivent débuter cet automne sur le terrain qui abritait l’ancienne usine Syncrodrive.

Le promoteur KnightsBridge a revu ses plans au cours des derniers mois afin de tenir compte des demandes du voisinage. Le plan final du 3-33 du Canal, qui comprend neuf maisons en rangée et une maison détachée en bordure de l’eau, a été approuvé par Lachine.

«On a toujours été transparent. Maintenant, on regarde en avant et on est très positif avec ce qui s’en vient», soutient la directrice du projet, Ève Drouin.

Tel que demandé par les résidents du quartier du musée, les entrées des maisons de ville projetées se trouveront directement sur le Chemin du Canal plutôt que sur la rue McLaughlin. Les citoyens estimaient que le flot de circulation additionnel sur cette rue n’était pas sécuritaire.

Souhaitant conserver l’aspect patrimonial du site, le voisinage demandait aussi un espace vert de quatre mètres le long de la rue McLaughlin, un nouveau parc avec accès au fleuve ainsi que la conservation d’un arbre bicentenaire près du terrain. Le promoteur cédera pour ce faire 8 % du terrain à l’arrondissement.

Changements

Si les changements répondent en partie aux demandes formulés par les résidents, la construction d’une maison sur le bord de l’eau ne semble pas satisfaire l’ensemble des résidents du quartier.

«Sa construction va engendrer la perte d’ensoleillement et de vue», estime Jean-Raymond Goyer, le propriétaire d’une maison écologique sur le Chemin du Canal. L’arrondissement aurait dû tenir compte de cet aspect avant d’approuver le plan final, selon lui.

Le projet initial prévoyait la construction d’un complexe de 27 condos entre le parc René-Lévesque, la marina de Lachine et le fleuve, à l’entrée du lac St-Louis.

Les unités du projet immobilier 3-33 du Canal doivent être livrées en 2018.