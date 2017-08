Dévoilement des candidats pour Projet Montréal à Lachine

Les candidats qui feront campagne aux côtés de la conseillère et candidate pour Projet Montréal à Lachine, Maja Vodanovic, sont maintenant connus. Younes Boukala, Micheline Rouleau, Julie Pascale Provost et Michèle Flannery ont été choisis par les membres du parti politique lors de l’assemblée d’investiture, le 6 août.

«Le processus de sélection démocratique de projet Montréal est demandant, mais il a permis à des personnes d’une grande sensibilité à venir de l’avant et se lancer dans la course. C’est une équipe formée de gens de cœur et de tête, à l’écoute et prêts à défendre les intérêts des Lachinois avec force et conviction», souligne la Lachinoise de 49 ans, qui a fait son entrée en politique en 2013 comme conseillère d’arrondissement dans le district du Canal.

Cette mère de deux enfants s’est impliquée dans divers dossiers, dont la sauvegarde de l’école Lakeside Academy, le parc Pominville et la surveillance de la gestion des sols contaminés pour le projet VillaNova.

Elle a également mis sur pied l’Alliance jeunesse de Lachine, formée de jeunes de tous les milieux désirant s’impliquer dans l’arrondissement. «J’ai toujours aimé mobiliser les jeunes quand j’enseignais les arts dans différentes écoles. Trouver des solutions et prendre des actions concrètes pour améliorer notre environnement immédiat», soutient l’artiste peintre.

Originaire de la Croatie, Mme Vodanovic est arrivée au Québec à l’âge de huit ans. Depuis neuf ans, elle habite dans l’arrondissement. «Lachine me rappelle Split, ma ville natale. C’est un lieu portuaire où tout le monde se connait et s’entraide», indique-t-elle.

Parmi ses priorités, elle souhaite notamment la construction d’une ligne de métro moderne et faire de Lachine-Est un moteur économique.

Rappelons que Mme Vodanovic a quitté l’Équipe Dauphin Lachine à la fin novembre. Deux mois plus tard, elle a annoncé qu’elle briguerait la mairie de Lachine sous la bannière de Projet Montréal.

Candidats de Projet Montréal à Lachine

Micheline Rouleau – Conseillère de Ville

À la retraite depuis environ un an, la Dorvaloise d’origine a œuvré pendant plus de 30 ans dans le milieu des affaires, notamment comme coordonnatrice à l’administration d’entreprises. Cette mère de trois enfants et grand-mère de neuf petits-enfants habite à Lachine depuis maintenant 11 ans. Sœur du maire de Dorval, Edgar Rouleau, elle a fait partie du Comité de Relance de l’Hôpital de Lachine, avant de siéger sur le conseil d’administration du CSSS Dorval-Lachine-LaSalle. La femme de 68 ans est aussi bénévole pour les Tricoteuses de Surrey, qui amassent des dons pour diverses associations.

Julie-Pascale Provost – District du Canal

En plus d’avoir été chargée de cours dans divers établissements dont l’École des hautes études commerciales (HEC), la femme de 38 ans enseigne au Cégep Édouard-Montpetit depuis 10 ans. Ayant demeuré pendant un an au Cameroun durant son adolescente, la Brossardoise détient un baccalauréat et une maîtrise d’anthropologie de l’Université Laval. Déjà à l’âge de huit ans, elle mobilisait ses amis pour amasser des dons pour les itinérants. L’anthropologue de formation a choisi d’élever ses trois filles à Lachine, où la famille de son mari est établie depuis plusieurs générations.

Younes Boukala – District de J.-Émery-Provost

Nommé ambassadeur jeunesse dans le cadre du 375e de Montréal, l’étudiant en sciences politiques se présente dans le district où il a grandi. Le jeune homme de 22 ans d’origine marocaine est arrivé à Lachine à l’âge d’un an. Grand frère de deux garçons de 12 et 13 ans, ce sportif souhaite notamment resserrer les liens intergénérationnels entre les citoyens. Habitant dans une coopérative avec sa famille depuis plusieurs années, la vie communautaire fait aussi partie de ses priorités.

Michèle Flannery – District du Fort-Rolland

Originaire de Toronto, elle a travaillé pendant 15 ans chez Bell Mobilité, avant de devenir consultante à son compte. Cumulant 20 ans d’expérience en communication et marketing, la femme de 42 ans souhaite améliorer les communications entre les citoyens et l’arrondissement. Cette mère de deux enfants qui habite à Lachine depuis huit ans s’implique dans diverses organisations sportives. Elle a mis en place l’initiative #LachinepourLiam afin d’amasser des fonds pour un jeune garçon ayant reçu un diagnostic de Lymphome lymphoblastique non-Hodgkinien.