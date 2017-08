Le Stand Up Paddle s’installe à Lachine

L’arrondissement de Lachine peut se targuer d’offrir un accès à des parcs riverains qui permettent la pratique de nombreuses activités nautiques, dont le SUP. TC Media/Patrick Sicotte Previous photo Next photo





Lachine surfe sur la vague de popularité que connait présentement le Stand Up Paddle (SUP). Il est désormais possible d’explorer le lac Saint-Louis, en pagayant debout sur une planche.

D’origine hawaïenne, le SUP ou planche à pagaie a pris de l’expansion au Québec au cours des dernières années. C’est d’ailleurs pour répondre à la forte demande que le Club de Canoë de Course de Lachine l’a récemment intégré à son offre de services.

«On veut faire découvrir les sports nautiques. Si la réponse est bonne, on pourrait éventuellement offrir une plus grande variété de programmes, dont des cours de yoga en SUP», fait savoir Alexie Gomez-Granger, la coordonnatrice du club.

Ce sont les instructeurs du club d’entraînement The Lake SUP Gliders, présent à Pointe-Claire depuis deux ans, qui donnent les leçons. Le triple olympien en canoë de vitesse et membre de l’équipe canadienne de SUP, Tommy Buday, souhaite développer une communauté de pagayeurs dans l’ouest de la métropole.

«On offre des cours de différents niveaux en privé ou en groupe. Certains de nos membres participent aussi à des compétitions», indique l’athlète certifié entraîneur SUP de la Word Paddling Association (WPA).

Expérience unique

Les débutants peuvent apprendre à maîtriser les manœuvres de bases, tout en profitant du bien-être qu’offre l’activité. «J’ai eu un véritable coup de cœur. Flotter sur l’eau, seule avec sa planche, c’est calme et relaxant», soutient la Dorvaloise Marisa Cavanaugh.

Il va sans dire que le paysage ajoute à l’expérience. «On a l’habitude d’admirer le bord de l’eau, mais ça nous permet de découvrir Lachine sous un nouvel angle», fait valoir Josiane Laflamme.

Bien qu’accessible à tous, il ne faut toutefois pas sous-estimer l’effort physique qu’exige le SUP. «Ça demande un bon équilibre. Ça fait travailler autant les abdominaux que les jambes parce qu’on fait des squats lorsqu’on pagaie», commente la Lachinoise, après avoir navigué sur près de 5 km sur sa planche.

Et pour les intrépides en quête de nouveaux défis, il est aussi possible de s’adonner à des exercices de fitness… sur la planche.

Plus d’infos sur lakesupgliders.com ou canoelachine.com