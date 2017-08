Skatefest: briser les préjugés

Encore méconnu de la population, le skateboard a souvent mauvaise réputation, étant notamment associé aux méfaits publics. Pour changer l’image négative des planchistes, Dorval accueille depuis plusieurs années le Skatefest. Ce rassemblement amical très populaire se tiendra le 2 septembre.

«Le but ultime, c’est de démystifier les adolescents et le skateboard. Il faut arrêter de voir le côté négatif de ce sport», soutient David Lebrasseur, le responsable de l’événement.

Quelque 500 personnes sont attendues au skatepark de Surrey, sur l’avenue Parkfield, alors que des adeptes de la métropole et des environs feront connaître et rayonner la culture de la planche à roulettes, mais aussi du BMX et du patin à roues alignées.

«Durant les dernières années, l’événement a pris de l’ampleur. Il y a des gens de tous âges, autant des adolescents et des adultes que de jeunes enfants avec leurs parents. Il y a beaucoup d’entraide et d’échange», constate M. Lebrasseur.

Les participants s’affronteront dans différentes catégories. «Ça s’adresse à tout le monde. Il y aura des prix et des compétitions amicales pour les débutants. Les professionnels seront quant à eux mis au défi», fait savoir l’organisateur.

Pour les spectateurs qui auront la piqûre une fois sur place, des cours d’initiation seront offerts.

Sur le territoire de Dorval, on retrouve deux skateparks, soit un sur le terrain du centre communautaire Sarto-Desnoyers et l’autre au centre aquatique et communautaire Surrey.

Nouveautés

En plus de compétitions relevées, le spectacle de Jagger Co. et le Krusher Stunt Team devrait émerveiller petits et grands. «Ils feront des cascades et seront propulsés à des hauteurs surprenantes. Ce sera assez impressionnant», assure M. Lebrasseur.