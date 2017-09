Grand départ!

Des dizaines de kayakistes prendront le départ de la quatrième édition du Circuit bleu Charles-Bruneau à Lachine, ce jeudi, afin d’amasser de l’argent pour les enfants atteints de cancer.

La population pourra encourager les participants dès 7h, au parc René-Lévesque. L’événement compte sur plusieurs porte-parole célèbres pour faire connaître la cause. Parmi eux, on trouve l’acteur Paul Doucet, les kayakistes lachinois Hugues et Émilie Fournel, ainsi que Mylène Paquette, qui a traversé l’océan Atlantique seule à bord de son voilier.

Le petit Olivier sera également présent en tant que héros de la première journée. À quatre ans, il est présentement en rémission d’une leucémie aigüe lymphoblastique. Comme beaucoup de jeunes garçons de son âge, il adore les voitures, le soccer et la Pat Patrouille.

Les kayakistes aguerris et amateurs parcourront, seuls ou à relais, jusqu’à 110 km en quatre jours autour de l’île de Montréal. Chaque jour, un nouveau héros, un enfant ayant survécu à un cancer, sera présenté. Leur périple se terminera dimanche après-midi au Quai de l’horloge.

L’argent amassé permettra de financer la recherche et de soutenir le développement de projets dédiés à l’oncologie pédiatrique.

Plus d’infos sur circuitbleu.charlesbruneau.qc.ca