Le quartier Provost sous les projecteurs

Possédant chacun leur propre couleur, les quartiers de Lachine forment ensemble le patrimoine historique et culturel de l’arrondissement. Regorgeant d’anecdotes, le quartier J.-Émery Provost, autrefois connu sous le nom du parc Dominion, replongera dans les Trente Glorieuses dans le cadre de l’événement On se voisine à Lachine.

Au cours des derniers mois, les festivités du 375e anniversaire de Montréal et du 350e anniversaire de Lachine ont permis aux citoyens de redécouvrir ou de découvrir l’histoire de l’arrondissement. Le 1er octobre, la population retrouvera le «bas de Lachine» comme dans le temps des années 50-60 et 70.

Cette époque témoigne de l’évolution du secteur, qui a accueilli de nombreuses familles à l’ère de l’industrialisation. «C’est un quartier d’ouvriers. Les gens nous ont confié des bijoux de témoignages et le public pourra les découvrir. Certains vont même se reconnaître», fait savoir Sylvie Blanchet, la directrice générale et artistique de Productions Multisens, qui offre des formations en théâtre à Lachine depuis plus de 20 ans.

Encore aujourd’hui, de nombreux Lachinois peuvent témoigner de ces changements. La compagnie a fait appel à certains d’entre eux, dont Jean-Mard Hetu, André Robichaud et Paul Fortier, pour transformer le quartier le temps d’une journée.

Programmation

Auteurs, metteurs en scène, scénographe et costumière se sont inspiré de faits et d’anecdotes pour mettre en place des tableaux théâtraux sur la rue Provost, entre la 6e et la 9e avenue.

Une centaine de figurants et comédiens de tous âges, qui ont tous déjà participé à des pièces de Productions Multisens, animeront le secteur. Certains enfileront des costumes d’époque l’instant d’un défilé de mode, signé les Chapeaux de la Chaudière à Lachine.

À travers des mises en scène, le public sera témoin des activités, des coiffures ainsi que de la vie de quartier d’autrefois.

Avant-goût

Les festivités débuteront le samedi avec un tournoi d’improvisation à saveur historique, à l’église Très-Saint-Sacrement. «On a lancé une invitation aux écoles secondaires de Lachine et Dorval. On veut que les jeunes participent à l’événement», invite Mme Blanchet.

Une photo de famille avec les résidents du quartier est prévue à 17h30 sur le parvis de l’église. Une soirée d’animation et de jeux de société sera présentée par le groupe Randolph, suivie de la finale du tournoi d’improvisation.

L’événement On se voisine à Lachine aura lieu beau temps, mauvais temps.

Saviez-vous que…?