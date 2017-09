Parcours mémorable

Les Nocturnes historiques de Lachine ont séduit la population, alors que près de 4000 personnes ont envahi le boulevard Saint-Joseph, samedi.

Dans le cadre des 375 ans de Montréal, une quinzaine de lieux situés entre la 6e et la 15e Avenue ont pris vie, le temps d’une soirée. Des comédiens et figurants de tous âges ont relaté l’histoire de Lachine et de la métropole.

«Les gens ont beaucoup appris. On avait comme défi de bien présenter l’histoire, de la vulgariser et de la rendre accessible à tous. Objectif réussi», se réjouit Marie-France Désy, la coordonnatrice des fêtes du 350e de Lachine.

L’événement a attiré non seulement des Lachinois, mais aussi des résidents de Montréal et des environs. «Tout le monde va se souvenir longtemps des Nocturnes historiques de Lachine. C’est un moment marquant», soutient Mme Désy.

Le spectacle de clôture des fêtes du 350e anniversaire de Lachine est prévue le 9 décembre, à l’Église des Saints-Anges de Lachine.