Plus de 43 000$ pour Sainte-Justine

Les élèves de niveau secondaire du Collège Sainte-Anne de Lachine ont fait preuve d’une grande générosité. En seulement une semaine, quelque 2000 jeunes ont amassé plus de 43 000$ pour la Fondation CHU Sainte-Justine.

Pour une 6e année consécutive, l’établissement scolaire situé sur le boulevard Saint-Joseph a participé au Défi-Jeunesse Sainte-Justine. Les élèves de tous les niveaux et une cinquantaine de membres du personnel, déguisés en zombies, ont effectué une course amicale au parc René-Lévesque, vendredi.

«Depuis deux ans, la course est amicale et non axée sur la compétition. C’est une occasion pour eux de bouger, en gardant en mémoire le fait que d’autres enfants n’ont pas cette chance», soutient Pascal Lessard, le directeur de classes de deuxième secondaire.

L’initiative vise à amasser des fonds pour le Centre d’excellence en traumatologie du CHU Sainte-Justine pour faire l’acquisition d’équipements de pointe et d’approfondir la recherche. Les traumatismes sont la première cause de mortalité chez les moins de 18 ans.

Réunissant 40 000 élèves d’une cinquantaine d’écoles privées de partout à travers la province, le Défi jeunesse a été lancé en 2012 et a permis de recueillir 5 M$ en 5 ans. Cette année, l’objectif est fixé à 700 000$.