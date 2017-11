Réduire la propagation de la grippe

L’automne est la saison des couleurs et des températures plus froides, mais aussi le début de la saison de la grippe. Dès novembre, Québec entame sa campagne de vaccination afin de protéger et sensibiliser la population aux risques de contracter le virus.

Selon le ministère de la Santé, le vaccin «serait le meilleur moyen de protection contre les complications de la grippe». Son taux d’efficacité varie entre 40 % et 60 % puisqu’il est élaboré selon les prédictions de souche en circulation qui représentent le plus grand risque de propagation.

Chaque année au Canada, près de 5 000 cas d’infections au virus influenza sont enregistrés. De ce nombre, entre 200 et 500 personnes meurent à la suite de complications.

Le vaccin demeure toutefois l’un des moyens privilégiés afin de protéger les personnes les plus fragiles. Ainsi, la clientèle jugée plus vulnérable peut le recevoir gratuitement, notamment les femmes enceintes, les nourrissons et les personnes âgées.

Le vaccin atteint sa capacité maximale généralement deux semaines après l’injection.

Vaccination

Du 29 novembre au 2 décembre à l’Ex-Hôpital général de Lachine (3320, rue Notre-Dame) et du 16 au 18 novembre au Centre Sarto-Desnoyers (1335, chemin du Bord-du-Lac).

Personnes pouvant recevoir gratuitement le vaccin

Aînés de 60 ans et plus

Malades atteints de diabète, troubles immunitaires, maladie cardiovasculaire, maladie respiratoire, maladie rénale

Bébés de 6 à 23 mois

Femmes enceintes

Proches des personnes à risque de complications et ceux qui en prennent soin

Proches des nourrissons de moins de 6 mois

Travailleurs de la santé et des services de garde

Prévenir la transmission