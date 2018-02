Philippe Brach, faites vite!

Après une année très chargée, le lancement d’un nouvel album en novembre dernier Le silence des troupeaux, et une tournée de plus de 120 spectacles d’un océan à l’autre voilà que Philippe Brach s’arrêtera vendredi soir à l’Entrepôt, et il ne reste presque plus de billets.

Le lauréat du Félix Révélation de l’année en 2015 sera accompagné de 4 musiciens sur scène : Pierre-Olivier Gagnon (basse), Gabriel Gratton et Guillaume Bourque (guitares) et David Couture (batterie). Les billets, au coût de 26 $, sont en vente à la Maison du brasseur, au Bureau du citoyen et aux bibliothèques Saul-Bellow et de Saint-Pierre ou à la porte, s’il en reste, le soir du spectacle.

Vendredi, 16 février, 20h à L’Entrepôt (2901, boulevard Saint-Joseph).

