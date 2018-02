Brasier, brûle les planches

C’est une comédie noire et féroce, un drame héréditaire. Voilà comment on décrit la pièce de théâtre Le brasier. Elle met en vedette les acteurs Paul Ahmarani, Kathleen Fortin et Dominique Quesnel. Les personnages lavent leur linge sale en famille et s’inventent des vies pour y survivre. Le Brasier est à la fois une comédie mais aussi une tragédie ou l’on rit jaune.

Les billets sont en vente à la Maison du brasseur, au Bureau du citoyen et aux bibliothèques Saul-Bellow et de Saint-Pierre ou sur le site Internet de l’arrondissement (www.lachine.ca).

Le brasier. Samedi 17 janvier, 20h. L’Entrepôt (2901, boulevard Saint-Joseph).

Pour plus d’infos