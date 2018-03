Fraîcheur locale

Les résidents de Lachine pourront repérer plus facilement les commerçants locaux offrant des fruits et des légumes frais. Huit d’entre eux se sont joints à l’initiative Votre Marché Fraîcheur.

L’épicerie West-End, l’éco-quartier Lachine, le Marché communautaire de Duff-Court, les marchés Orchard et Saint-Pierre ainsi que les dépanneurs Au coin d’la Trois, Windsor et 7 jours affichent l’autocollant Votre Marché Fraîcheur sur leur vitrine.

«Il est primordial de pouvoir informer les citoyens quant aux ressources alimentaires disponibles près de leur domicile», estime la chargée de projet en saine alimentation au GRAME, Michèle Le Moëligou.

En plus d’indiquer aux résidents où se procurer des aliments frais, cette initiative permet de connaître les points de cueillette pour des paniers de fruits et légumes.

Accès

Votre Marché Fraîcheur vise à bonifier l’offre alimentaire des commerces situés dans les secteurs moins bien desservis de l’arrondissement.

«L’accessibilité aux aliments sains et frais dans le quartier Saint-Pierre est un enjeu important. Avec une densité de population de près de 2200 habitants/km², on y retrouve uniquement quatre points de vente de fruits et légumes, dont la variété reste à travailler», soutient Isaac Boulou, chargé de projet à Revitalisation Saint-Pierre.

Les commerçants offrant ou voulant offrir des aliments frais peuvent se joindre à l’initiative du GRAME, en collaboration avec Revitalisation Saint-Pierre.

Pour plus d’infos grame.org