Conseil de Dorval en bref

Accès internet

L’Hôtel de ville de Dorval ainsi que le Centre communautaire Sarto-Desnoyers seront équipés d’un service d’accès internet via fibre optique. Un contrat de 24 400 $ a été accordé à Cogeco Peer 1 Canada pour une durée de trois ans.

Travailleurs de milieu de rue

La Cité de Dorval soutient le programme de travailleurs de milieu de rue d’Action Jeunesse de l’Ouest-de-l’Ile (AJOI). Un montant de 26 000 $ permettra notamment à l’organisme d’offrir des services d’intervention auprès des jeunes de 12 à 25 ans de l’Ouest-de-l’Île en difficulté, pendant une période de sept mois. AJOI a comme mission de prévenir la criminalité, la toxicomanie et la détresse psychologique ainsi que favoriser l’intégration des jeunes au sein de la communauté.

Tennis et aires de jeux

L’arrivée du printemps annonce aussi le début de la saison de tennis. Pour permettre aux citoyens d’utiliser les huit terrains de terre battue du Club de tennis municipal de Dorval durant la saison estivale, un contrat de 15 000 $ a été octroyé à Avantage Court pour réaliser les travaux d’ouverture et de fermeture. Les Entreprises MPSR s’occuperont quant à eux des services de tamisage, désherbage et nettoyage des aires de jeux au montant de 18 600$.

Golf Dorval

Une aide financière a été accordée à la Corporation Golf Dorval pour une somme d’environ 41 000 $ pour la fourniture et la livraison, sur demande, d’engrais pour le golf Dorval.

Aréna

Une étude de faisabilité sera réalisée pour le projet d’agrandissement de l’aréna Dorval. La firme Les Architectes Gagnier & Villeneuve a été mandatée pour étudier deux scénarios au montant de 15 500 $.

Complexe aquatique et sportif Dorval

La Cité de Dorval a accordé un montant supplémentaire de près de 13 000 $ à l’entreprise Innovtech Construction dans le cadre des travaux d’agrandissement au Complexe aquatique et sportif. Des modifications ont notamment été nécessaires aux portes, à plomberie et à la ventilation ainsi que des travaux de ragréage de gypse. En octobre 2016, un contrat de 1,7 million a été octroyé à cette firme. Une somme de 82 000 $ a aussi été accordée pour des changements en cours de chantier.

Piscine Walters

Dans le cadre du projet de réfection de la piscine Walters, une somme additionnelle d’environ 11 000 $ a été octroyée à Tro-Chaînes. Ces travaux comprennent entre autres des modifications au modèle de pompe de glissage, au mur de béton du bain-tourbillon et le remplacement du plafond de gypse de la salle mécanique. En septembre, les élus ont autorisé un contrat de 2,6 M$ à l’entreprise ainsi qu’un montant de près de 75 000 $ pour réaliser les travaux de réfection du bassin.

Arboriculture

La Cité a renouvelé son contrat avec la firme SAE pour des services-conseils en matière de ligne verte et d’expertise arboricole au coût de 90 000 $.

Arbres

Mille arbres seront plantés cette année sur les terrains privés du secteur industriel, commercial et institutionnel de Dorval. Les élus ont accordé un contrat de 75 000 $ au GRAME pour des services d’accompagnement en plantation d’arbres et verdissement.