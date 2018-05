Une deuxième phase pour VillaNova

Développement Lachine Est a dévoilé une nouvelle phase à son projet immobilier VillaNova. Trois nouvelles tours de 75 M$ seront construites sur les terrains de l’ancienne usine Jenkins.

Cette seconde phase prévoit la réalisation de 10 étages comptant 177 condos et un rez-de-chaussée commercial de plus de 2000 m². Les futurs propriétaires auront accès à un studio de yoga, un gym intérieur et extérieur, une piscine ainsi qu’une terrasse sur le toit.

Un restaurant «de la ferme à l’assiette» servira des fruits et légumes cultivés à même un jardin sur les toits et terrasses du projet. Les trois nouvelles tours devraient être livrées en septembre 2019.

La première phase du projet immobilier comprend la construction de 35 maisons de ville et 116 duplex sur ce quadrilatère. Les élus accorderont un permis de construction qu’une fois la réalisation complète et conforme des travaux d’infrastructures pour cette phase.

À terme, VillaNova comptera un peu plus de 4 000 nouvelles adresses à Lachine. Il s’agit d’un des plus grands projets immobiliers à Montréal.