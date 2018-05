Verdir le parc industriel de Lachine

Le GRAME poursuit sa lutte contre les îlots de chaleur, nocifs pour la santé et l’environnement. Les entreprises des secteurs institutionnels, commerciaux et industriels peuvent se joindre au mouvement «ICI on verdit».

«Contribuer à la forêt urbaine de Montréal, c’est une occasion pour les organisations de s’engager dans leur communauté, d’être soucieuses de leur environnement et désireuses d’offrir un meilleur milieu de travail à leurs employés», indique Jonathan Théorêt, le directeur du GRAME.

Cette campagne de verdissement a déjà permis la plantation de plus de 2 000 arbres et 400 arbustes. Lachine s’est engagé à planter 3 000 arbres sur le domaine public et sur les terrains privés dans le cadre du plan local de développement durable 2016-2020.