Appel aux votes pour des initiatives citoyennes à Lachine

Les Lachinois peuvent choisir parmi sept initiatives citoyennes qu’ils souhaitent voir réaliser dans l’arrondissement. Un budget participatif de 25 000 $ permettra de réaliser le projet qui aura obtenu le plus de votes d’ici le 25 mai, 17h.

La Société d’histoire de Lachine propose un projet permettant aux citoyens et aux visiteurs de reconnaître le riche patrimoine bâti des quartiers de Lachine en donnant accès à des données numériques et virtuelles en ligne, telles que des textes, des archives, des photos ou des récits et éventuellement par application mobile.

Le GRAME veut développer des circuits d’entraînement en plein air au bord de l’eau, qui font uniquement appel aux bancs de parc et aux obstacles naturels tels que rochers, troncs d’arbres et souches. Un circuit serait dédié au «plogging», soit une course aux déchets.

La P’tite Maison de Lachine veut instaurer le Croque-bouffe de Saint-Pierre afin d’installer un réfrigérateur communautaire et réaliser des repas santé à partager entre les citoyens du secteur Saint-Pierre. Les résidents peuvent prendre ou laisser de la nourriture quand ils le veulent, selon leurs besoins.

Le GRAME propose trois jardins, trois événements festifs et six ateliers. La plantation de plantes mellifères aux jardins Duff-Court, Saint-Pierre (Le Triangle fleuri) et Lachine-Est (Jardin du toit du Regroupement) permettrait la tenue d’ateliers éducatifs, tandis que le volet culturel et festif permettra de faire rayonner les jardins et leurs activités en y invitant la population de Lachine.

Imagine Lachine-Est veut lancer la campagne «Lachine-Est, l’urgence d’agir» pour rencontrer les différents organismes de l’arrondissement et les consulter sur une série de mesures devant être adoptées en amont au vaste processus de consultation sur Lachine-Est que mènera l’arrondissement au cours de la prochaine année. Un site Web interactif serait également offert à la population.

La Pépinière: Espaces collectifs propose le projet de la Plage d’escale, qui se veut une initiative d’occupation et d’activation transitoires qui verra le jour dès le mois de juillet à la Marina d’escale et au parc des Saules. Cette démarche servira de prototype de revitalisation afin de démontrer toutes les possibilités de réaménagement du lieu, d’implication citoyenne et de collaboration des acteurs du secteur.

Productions Multisens veut mettre en place des mises en scène par tableaux entrelacés de moments de vie de la jeunesse des années 50, 60 et 70 sur la 32e Avenue, entre la rue Notre-Dame et le boulevard Saint-Joseph. Le projet prévoit également un parcours musical, dansé et théâtralisé pour découvrir l’évolution de la mode vestimentaire de l’époque ainsi qu’une courtepointe qui sera assemblée par des artisans qui œuvrent à Lachine.

Pour voter pour votre projet préféré: bit.ly/votezprojetpréféré