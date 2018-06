Des projets pour Lachine

L’identité de Lachine a été abordée lors du déjeuner-conférence organisé par le Regroupement Affaires Lachine (RALI) et présidé par la mairesse, Maja Vodanovic. Une soixantaine de convives se sont réunies pour discuter des projets actuels et futurs dans l’arrondissement.

Mme Vodanovic a profité de la présence des gens d’affaires pour discuter de la ligne rose, de Lachine-Est et du futur centre de tri, entre autres. Elle a fait savoir que le projet d’aménagement de quais ainsi que de pavillons avec douches extérieures, vestiaires et salles de bain en bordure du lac Saint-Louis est toujours en analyse.

La mairesse a souligné l’arrivée de nouveaux commerces à Lachine, tels que le Marché Station Angus, la Librairie de Verdun et le restaurant Falafel Saint-Jacques. «Depuis deux ans, il y a 22 projets qui ont été soumis à PRAM-Commerce, 10 qui sont encore en état d’étude et qui devraient être acceptés d’ici le 8 juin. Ça fait 4 M$ d’investissements sur la rue Notre-Dame», a indiqué Mme Vodanovic.

Par ailleurs, le RALI, qui entame sa 21e année, compte poursuivre ses 5 à 7 en entreprise et offrir plus de visibilités à ses membres. Un salon des commerçants devrait également avoir lieu cette année. Plus de détails suivront au cours des prochains mois.