Fraîcheur à portée de main

Les P’tits Marchés de Lachine se déplaceront dans quatre secteurs de l’arrondissement cet été afin de permettre aux Lachinois de s’approvisionner en fruits et légumes.

Quatre organismes de Lachine, soit le Carrefour d’Entraide de Lachine, la P’tite Maison de Saint-Pierre, le COVIQ et La Théière 50 + se sont associés pour mettre en place ces kiosques hebdomadaires.

Des fruits et légumes frais et bios provenant de la ferme Les Jardins Saint Bonaventure seront offerts à petits prix devant chacun des organismes participants, et ce, jusqu’au 27 septembre. Des activités seront également proposées aux P’tits Marchés de Lachine durant l’été.

«L’objectif est d’améliorer la sécurité alimentaire à Lachine. Ce qu’on vise d’abord avec ces kiosques, c’est de rejoindre les membres participants des organismes», indique la coordonnatrice du projet, Annie Vidal.

D’autres organismes pourraient se joindre aux P’tits Marchés de Lachine dès l’an prochain afin d’étendre l’offre de services dans divers secteurs de l’arrondissement.

Cette initiative de Concert’Action Lachine et du Groupe de Travail en Sécurité Alimentaire de Lachine (GTSAL) s’inscrit dans le cadre du projet d’impact collectif en sécurité alimentaire à Lachine.

En cas de pluie, les marchés se tiendront à l’intérieur.

Horaire

Les mardis, de 14h à 18h, au Carrefour d’Entraide de Lachine

Les mercredis, de 12h à 15h, à la P’tite Maison de Saint-Pierre

Les jeudis, de 10h à 14h, à La Théière et de 15h à 19h, au COVIQ