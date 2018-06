Peindre sur le bord du canal

Plus d’une vingtaine d’artistes-peintres exposent, vendent et peignent leurs œuvres en direct au kiosque de pierre de la promenade Père-Marquette, situé au bord du fleuve Saint-Laurent, un site enchanteur à 15 minutes de Montréal, inspirant, où des rencontres sympathiques entre artistes et le public sont possibles.

Voilà ce qui s’offre à vous, tous les dimanches de 11h à 16h, que vous soyez de Lachine ou des alentours.

Les artistes intéressés n’ont qu’à se présenter durant la saison estivale, pour un minimum de deux occasions, avec tout leur matériel, au kiosque du boulevard de LaSalle, à l’angle de la 18e Avenue. L’activité se clôturera avec un symposium, le dimanche 5 août.

Pour plus d’infos

Maurice Tessier 514 634-4459