Début des travaux à l’Hôpital de Lachine

Le projet d’agrandissement de 95 M$ de l’Hôpital de Lachine se concrétise. Après plus de 10 années d’attente, une première pelletée de terre officielle a lancé la réalisation des travaux, qui devraient se terminer en 2023.

Un nouveau pavillon abritera notamment l’urgence, les soins intensifs, la médecine de jour, les chambres pour la médecine et la chirurgie ainsi que les soins palliatifs.

Le premier étage sera réaménagé pour inclure le centre de prélèvements et les cliniques externes. L’unité de retraitement des dispositifs médicaux, qui nettoie, désinfecte et stérilise les équipements, ainsi que celle de l’endoscopie seront déplacées au cinquième.

«En plus de pallier plusieurs problèmes liés à la vétusté du bâtiment, construit en 1939, il permettra notamment de favoriser une plus grande efficacité clinique et une meilleure coordination des soins lors de la prise en charge des usagers. Ce projet vient concrétiser la pérennité de notre hôpital», a expliqué le député de Marquette, François Ouimet, lors de l’annonce, le 21 juin.

Des études de sol ont été effectuées sur le site de la 16e Avenue en prévision de l’élaboration des plans et devis alors que des travaux préparatoires sont déjà amorcés. La construction comme telle devrait quant à elle débuter en 2020.

«Les travaux permettront, à terme, d’optimiser le fonctionnement de secteurs névralgiques de l’hôpital et de mieux répondre aux besoins des usagers et du personnel», a fait savoir le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Lits

Le nombre de lits sur les unités de soins passera de 52 à 60, toutes en chambres individuelles. Les lits de soins palliatifs doubleront pour un total de 10 alors que ceux en chirurgie passeront de 5 à 16.

L’hôpital a été intégré au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) en 2008 et compte présentement 134 chambres individuelles.

Le budget prévu initialement pour le projet était de 70 M$ en 2015.