Des classes ouvriront dans le centre communautaire Albert-Gariépy de Lachine

Le centre Albert-Gariepy, situé sur la rue Sherbrooke regroupe des dizaines d’organismes, dont le Centre multi-ressources de Lachine et le Cercle de fermières. Le Messager Lachine & Dorval/Lisa Lasselin Previous photo Next photo



Face au manque d’espace dans les écoles et à l’arrivée de nouveaux élèves, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) va louer des locaux dans le centre communautaire Albert-Gariépy et la Maison Mère des Sœurs de Sainte-Anne, à Lachine.

La CSMB espère conclure une entente et accueillir en tout 300 élèves dans ces deux bâtiments d’ici l’automne.

«Nous sommes dans un contexte d’hyper croissance et chaque année le nombre de nouveaux élèves ne cesse d’augmenter. Nous en arrivons à devoir faire ce type de partenariat qui est inédit pour nous», explique Gina Guillemette.

Plus de 800 nouveaux élèves rejoindront les bancs des écoles de la CSMB et les inscriptions ne sont pas terminées.

«Notre population augmente et l’immigration aussi, alors il y aurait besoin d’un minimum de trois écoles de plus à Lachine», ajoute la mairesse de Lachine, Maya Vodanovic.

Le centre Albert-Gariepy, qui accueille près de 80 organismes, appartient à l’arrondissement de Lachine. Il s’agit en fait une ancienne école, ce qui permettra de limiter les coûts liés à l’aménagement. L’arrondissement se dit prêt céder la totalité du bâtiment. Les deux parties se sont cependant mises d’accord pour six locaux du rez-de-chaussée de l’aile nord-sud. Le prix reste à fixer.

Parallèlement, la CSMB affirme être sur le point de conclure les termes du bail avec la Maison Mère des Sœurs de Sainte-Anne, où elle aménagerait six autres classes au premier étage durant l’automne.

Organismes déplacés

Dès que l’accord sera entendu, certains organismes du centre communautaire Albert-Gariépy devront quitter les locaux.

«Nous ne voulons mettre personne dans la rue. On souhaite que les organismes retrouvent des espaces équivalents, voire mieux», souligne Mme Vodanovic.

Le nom des organismes relogés n’a pas encore été révélé, mais il est convenu que certains iront dans le couvent des Sœurs de Sainte-Anne. Le Centre multi-ressources de Lachine a déjà fait valoir le souhait d’acquérir un nouveau local plus grand et plus adapté à leurs activités.

Les organismes rencontrés par le <@Ri>Le Messager Lachine & Dorval<@$p> n’étaient pas encore informés du déménagement.

Roulottes

Cette annonce constitue un soulagement pour les familles, qui avaient soulevé lors de la séance du conseil d’août la crainte de voir des roulottes apparaître en guise de salles de classe. La réglementation de l’arrondissement ne permet pas l’installation de tels bâtiments modulaires.