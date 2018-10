Une danseuse dorvaloise sélectionnée pour « Les mini dieux de la danse »

À 13 ans, les deux danseurs font partie des six duos retenus pour l’émission Les mini dieux de la danse et espère décrocher la victoire grâce au vote du public ouvert jusqu’au 28 octobre. Messager Lachine & Dorval – Lisa Lasselin Previous photo Next photo







La Dorvaloise Morgane Deslauriers et son partenaire de danse Alessandro Nicolosi ont été sélectionnés parmi les six duos pour la compétition télévisée Les mini dieux de la danse.

Morgane Deslauriers a commencé la danse il y a seulement cinq ans au studio Imperium, sur le boulevard Hymus, à Dorval. Elle y pratique du hip-hop, du contemporain, la claquette et désormais le jazz.

Il y a deux ans, elle fait la connaissance d’Alessandro Nicolosi, originaire de L’Île-Perrot. La directrice du studio, Véronique Sévigny-Leclerc, remarque alors leurs styles de danse similaires et décide de les faire pratiquer ensemble.

«On a tout de suite connecté, nous ne faisons qu’une et seule même personne quand on danse», confie l’adolescente de 13 ans, en lançant un regard complice à son compagnon.

Depuis, les deux jeunes danseurs ont enchaîné les compétitions et raflé plusieurs prix. Ils ont fini premier dans trois compétitions à travers le Québec l’an dernier, tous dans la catégorie précompétitive: Hit The Floor à Gatineau, RepréZent à Laval, et 5678 Showtime à Mont-Tremblant.

Même si certaines compétitions ont été stressantes, ils en gardent de bons souvenirs. «Morgane arrive toujours à détendre l’atmosphère, elle donne l’énergie positive à notre duo, c’est un plaisir de danser avec elle», avoue Alessandro, qui s’adonne à la danse depuis ses six ans.

Ils travaillent en ce moment dans le but d’être sélectionnés pour une compétition qui aura lieu à Las Vegas, ce qui serait leur toute première épreuve internationale.

Un avenir prometteur

La directrice Véronique Sévigny-Leclerc entrevoit un bel avenir pour ce couple de danseurs. «Ils sont super polyvalents, c’est-à-dire qu’ils peuvent s’adapter d’un style de danse à un autre très facilement. Ils ont la capacité de faire de très belles choses ensemble», confie-t-elle.

C’est la première fois que l’émission les Dieux de la danse ouvre ses portes aux jeunes âgés de 9 à 12 ans.

Les six duos ont 12 heures de répétitions avec la chorégraphe renommée Jessie Mineau afin de monter un spectacle qui sera diffusé sur le site internet de l’émission. Un seul des six couples sera choisi par le public pour monter un numéro spécial qui sera présenté à la télé sur le plateau des Dieux de la danse de Radio-Canada.

Pour plus d’infos : ici.radio-canada.ca