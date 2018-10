Davantage de verdure à l’Académie Sainte-Anne

Plus d’une centaine de nouveaux arbres et arbustes verdissent davantage le terrain de l’Académie Sainte-Anne. Ces feuillus ont été plantés par environ 200 élèves, parents et membres du personnel, le samedi 20 octobre. Les participants ont été guidés par Alan Dabrowski, chargé de projet au Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME). La Cité de Dorval et le GRAME ont contribué financièrement à l’achat des 105 arbres et 25 arbustes.