Une jeune Dorvaloise manque à l’appel

Les proches de la jeune Zoë Korn sont toujours sans nouvelles. Ils craignent maintenant pour sa santé et sa sécurité. Voilà bientôt deux mois que l’adolescente de 17 ans est portée disparue.

La jeune fille, qui n’en était pas à sa première fugue, a été vue pour la dernière fois le 8 octobre, à Dorval. Elle portait un chandail vert, des jeans bleus et des souliers blancs.

Zoë a la peau blanche, les yeux et les cheveux bruns, pèse environ 51 kg (110 lb) et mesure 1,65 m (5 pieds et 5 pouces).

Toute information peut être communiquée de façon confidentielle au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ou à Info-Crime Montréal au 514 393-1133.