Les activités hivernales pour l’arrondissement Lachine et la Cité de Dorval

Il y a plusieurs façons de bouger cet hiver à Lachine et à Dorval. De nombreuses activités permettront aux passionnés de profiter des grands espaces.

Les Lachinois auront le loisir de profiter d’une foule d’animations prévues pendant neuf fins de semaine consécutives au parc Grovehill à partir de la mi-janvier.

La butte de la rue Saint-Antoine offrira aussi aux adeptes de la glisse un lieu où ils pourront filer à toute allure sécuritairement. Les parents pourront surveiller leurs enfants à partir d’installations où des foyers spécialement aménagés pourront les réchauffer.

La troisième édition de la Fête des neiges se tiendra le samedi 16 février, de midi à 17h, avec des jeux gonflables, un DJ et des animations. Le spectacle Chante avec Caillou sera présenté à 14h et les enfants pourront rencontrer le personnage de la fameuse bande dessinée par la suite.

À Dorval, il est possible de glisser sur une colline de neige érigée juste à côté de l’aréna de Dawson, jusqu’à la mi-mars, selon la météo. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Sports

Les amateurs de promenades et de ski de fond pourront profiter de la piste La Riveraine, qui borde les berges de Lachine à Verdun. Les infos sont disponibles à skigrandsudouest.com.

Une journée d’animation et d’initiation au ski de fond sera d’ailleurs organisée au parc René-Lévesque, le 16 février, de 11h à 15h. Des équipements seront disponibles, ainsi que des conseils techniques et des boissons chaudes. Le tout sera gratuit.

Les patineurs pourront utiliser les glaces des parcs Carignan, LaSalle, Dixie, Kirkland, où des chalets seront disponibles du lundi au vendredi, de 17h à 22h30, et le week-end de 10h30 à 22h30.

À Dorval, un parcours de disque-golf de trois paniers est à la disposition des joueurs tout au long de l’année au parc Windsor. Ceux qui désirent y jouer peuvent louer des disques à la réception du complexe aquatique et sportif.

Festival d’hiver

Le plus gros événement de Dorval s’étirera du 6 au 23 février cette année, alors que le Festival d’hiver sera présenté dans une formule renouvelée.

Les activités débuteront avec un quiz royal au centre communautaire Sarto-Desnoyers (CCSD), le 6 février de 18h30 à 20h30, alors que des familles s’affronteront dans un duel de méninges.

Il y aura du patinage et des glissades préscolaires à l’aréna de Dorval, le 7 février de 9h30 à 11h30. Un souper et une soirée humoristique seront au menu de 19h à 23h. Les billets seront en vente au CCSD et au centre Surrey.

Des jeux et activités seront également organisés les 8 et 9 février.

Une nouveauté de cette année permettra aux plus courageux de visionner le film Jaws sur un écran géant, tout en flottant ou en nageant sur l’eau de la piscine du complexe aquatique et sportif, le vendredi 15 février à 20h.

Un repas cabane à sucre sera offert le 16 février puis le festival se conclura sur une soirée de hockey, le 23 février, à l’aréna de Dorval. Le match opposant les Canadiens de Montréal aux Maple Leafs de Toronto sera présenté sur écran géant.