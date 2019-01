Une formation routière sera bientôt offerte dans des classes primaires de Lachine

Certaines écoles primaires de Lachine profiteront d’une formation en sécurité routière adaptée pour les élèves de 5e et 6e année. Le programme Cycliste averti de Vélo Québec offrira des heures de théorie en plus de séances pratiques sur les pistes cyclables de l’arrondissement.

En classe, pendant six heures, les élèves apprendront les règles du Code de la route et à reconnaître les panneaux de circulation. Ils seront évalués sur leurs connaissances.

Ensuite, les jeunes développeront leurs habiletés à vélo avec un professeur d’éducation physique en plus d’une vigilance vis-à-vis les autres usagers de la route. Des instructeurs professionnels et formés par Vélo Québec suivront les élèves sur un circuit de trois à cinq kilomètres afin de les aider à prendre de bonnes décisions.

Au terme de cette formation, les élèves obtiendront un certificat de Cycliste averti.

Le projet, qui est encore en phase de développement pour l’arrondissement, devrait débuter au printemps, dès que les pistes cyclables seront déneigées et praticables.

Lachine

Lachine fera partie de la sélection cette année. «Le nombre d’écoles reste encore à être déterminé, mais nous prévoyons au moins cinq classes. Il y aurait toujours place à plus si on constate une forte demande de la part des parents et des écoles», explique Magali Bebronne, chargée du programme Cycliste Averti.

Cette formation est essentielle selon la mairesse de l’arrondissement, Maja Vodanovic.

Cela apportera une plus grande sécurité pour nos jeunes sur la route, ce qui est très important pour nous. Nous souhaitons également que le programme leur donne le goût de sortir faire plus de vélo. C’est une bonne façon de promouvoir le transport actif», soutient-elle.

Des plans sont sur la table pour créer un réseau de pistes cyclables pour relier l’est et l’ouest de Lachine. Le circuit permettrait de se déplacer du bord de l’eau jusqu’aux principaux commerces sans devoir traverser les artères principales.

L’aménagement de la piste sur la rue Victoria, l’an dernier, était un début de ce projet d’expansion. Avec l’arrivée des formations de Vélo Québec, la mairesse espère développer un arrondissement accessible en toute sécurité aux jeunes.

La ville-centre a annoncé un investissement de 75 000$ dans le programme. Plus d’une centaine de classes à travers l’île de Montréal accueilleront Vélo Québec pour une cinquième édition, dans le but de conscientiser les jeunes et de réduire les accidents à vélo.

L’année dernière, 1400 élèves issus de 23 écoles avaient bénéficié du programme. En tout, 75 classes étaient sollicitées à travers 12 arrondissements de l’île. Vélo Québec compte augmenter le nombre de participants à 2 000.