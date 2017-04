Colis suspect recherché près du pont Mercier

Mise à jour: Les recherches se sont terminées peu après 14h. Lire notre texte final ici.

Peu avant midi, les recherches de la Sûreté du Québec (SQ) afin de trouver un potentiel colis suspect sous la structure du Pont Honoré-Mercier étaient toujours en cours.

«Il reste environ 10% à vérifier», a laissé savoir la porte parole de la SQ, Joyce Kemp, sans toutefois laisser savoir quelle section du pont était encore inspectée.

La SQ a été alertée ce matin vers 6h30 de la présence potentielle d’un colis suspect sous le pont.

Jusqu’à maintenant, rien n’a été trouvé autant du côté de la Rive-Sud que de Montréal.

Les rampes d’accès et les voies de circulation en direction est et ouest ont déjà été inspectées par des policiers et du personnel du ministère des Transports.