Les finalistes pour L’Octogone dévoilés

Le travaux d’agrandissement et de rénovation de L’Octogone sont évalués à 24,5 M$. TC Media / Archives Previous photo Next photo



Les quatre finalistes du concours d’architecture pour la rénovation de la bibliothèque L’Octogone à LaSalle sont maintenant connus. Le jury a choisi Anne Carrier architecture et Labonté Marcil en consortium, Atelier Big City avec L’ŒUF, BGLA en collaboration avec Blouin Tardif architectes ainsi qu’Hanganu avec Groupe A architectes.

Les finalistes disposeront de neuf semaines afin de développer leur proposition et produire une esquisse. Le 12 février, ils devront présenter leur idée devant le jury qui déterminera, après délibération, un gagnant. Il sera dévoilé à la fin de ce même mois.

Détails du concours

Le concours pluridisciplinaire a été lancé dans le but de rénover et agrandir la bibliothèque laSalloise. La date de mise en service du nouveau bâtiment, initialement annoncée pour 2020, est maintenant prévue au printemps 2021.

«J’espère que le concours permettra d’ériger une construction assez éclatée de mon lieu de travail» avait affirmé la chef de division bibliothèque, Marie-André Marcoux, lors du lancement du concours, en octobre 2016.

Le projet consiste à rénover les 2900 m² du bâtiment construit en 1984 et d’y ajouter 1600 m² de superficie. Les travaux réalisés dans le cadre du Programme de rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèque (RAC) sont estimés à près de 24,5 M$. Un espace d’animation extérieur et un lien visuel avec le parc Félix Leclerc, adjacent à l’établissement, devront faire partie des plans soumis.

En travaillant avec l’ancienne structure, les participants devront établir des plans qui s’harmonisent avec son architecture originale tout en intégrant de nouveaux éléments. Le projet devra être conçu sous le thème de la bande dessinée puisque l’établissement, situé à l’angle de la rue Dollard et du boulevard de La Vérendrye, compte la plus grande collection de BD de toutes les bibliothèques montréalaises.

Pendant les rénovations, l’arrondissement déplacera, dès 2019, une partie de sa collection dans un lieu qui reste à déterminer afin de la rendre disponible aux résidents. Selon l’espace disponible, certains documents pourraient aussi être entreposés pendant le chantier.